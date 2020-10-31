Mekke Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Haram'ın güney kesimindeki yollardan birinde yüksek hıza sahip bir araç Mescid-i Haram'ın kapısına çarptı.

Valilik Sözcüsü Sultan el-Dusuri, gözaltına alınan sürücünün akıl sağlığının yerinde olmadığının duyurdu.

Kaza yapan kişi savcılığa sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan kimse olmadığı açıklandı.