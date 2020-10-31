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Mescid-i Haram'ın kapısına aracıyla çarptı
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi, aracıyla Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın kapısına çarptı.
Mekke Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Haram'ın güney kesimindeki yollardan birinde yüksek hıza sahip bir araç Mescid-i Haram'ın kapısına çarptı.
Valilik Sözcüsü Sultan el-Dusuri, gözaltına alınan sürücünün akıl sağlığının yerinde olmadığının duyurdu.
Kaza yapan kişi savcılığa sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan kimse olmadığı açıklandı.
Etiketler: Kabe Suudi ArabistanSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 11:55
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