ABD medyasında yer alan habere göre, ülkede hemen hemen her eyalette seçimlerde posta yoluyla ya da erken oy kullanmadan, oyların sayılması için belirlenen sürelerin uzatılması ve Florida'da eski mahkumların oy kullanma hakkını geri kazanmasına kadar seçimle alakalı birçok konu mahkemelere taşındı.

Ocak ayından 23 Ekim'e kadar seçimlerle alakalı 230'dan fazla dava açılan ABD'de, bunlardan bazıları federal mahkemelerde, bazılarıysa Yüksek Mahkeme'de karara bağlandı.

ABD Yüksek Mahkemesinin kritik öneme sahip North Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin'de postayla kullanılan oyların kabul tarihi konusunda verdiği farklı kararlar ise tartışmalara neden oldu.

Yüksek Mahkeme, North Carolina'da postayla gönderilen oyların 9 Kasım'a kadar, Pennsylvania'da ise 6 Kasım'a kadar kabul edilmesi talebini onarken Wisconsin eyaletinde ise postayla kullanılmış oyların kabul tarihinin 9 Kasım'a kadar uzatılması talebini reddetti.