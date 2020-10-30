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Cumhurbaşkanı Erdoğan Serraç ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 23:01
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