Başkent Tiflis'teki 3. seçim komisyonunda oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimlerin ülkenin parlak geleceği için son derece önemli olduğunu ifade etti.

COVID-19 salgının oluşturduğu zor şartlara rağmen Gürcü seçmenlerin bugün o haklarını kullanacaklarını belirten Zurabişvili, "Hepimiz bugün bizim hayal kurduğumuz ülkeyi inşa etmek için oy veriyoruz." şeklinde konuştu.

Gürcistan'daki genel seçimler

Seçimlerde yurt dışında 14 bin 170, yurt içinde 3 milyon 511 bin 853 seçmen, Gürcistan'ın bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991'den bu yana onuncusu düzenlenen genel seçimlerde oy kullanacak.

Ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya, Tiflis yönetiminin kontrolünde olmadığı için söz konusu bölgelerde sandıkların kurulmayacağı ülkede, seçimlerde 48 siyasi partiyle 2 seçim bloku yarışacak.

Ülkede ilk kez bu seçimde nispi temsil sistemi uygulanacak. Milletvekilileri ile birlikte Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Şurası da seçilecek.

Ülke genelinde oy kullanma akşam saat 20.00'da sona erecek. İlk sonuçların gece saatlerinde yayınlanması bekleniyor.