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Dünya
AA 23.06.2023 14:04

Mescid-i Haram'da cuma namazı

Hac farizasını yerine getirmek üzere farklı coğrafyalardan gelerek Mekke'de buluşan yüz binlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da eda etti.

Mescid-i Haram'da cuma namazı
[Fotograf: AA]

Kabe imamları hutbede, Hz. Muhammed'in veda haccına değinerek, haccın Müslümanlar için önemini vurguladı.

Cuma namazını Kabe-i Muazzama'yı görerek eda etmek isteyen hacı adayları için gün, sabahın erken saatlerinde başladı. Hacı adaylarının yoğunluğu başlamadan önce görevlilerce Mescid-i Haram'da temizlik yapıldı.

Konakladıkları yerlerden gruplar halinde Mescid-i Haram'a yönelen hacı adayları, burada cuma vaktine kadar ki süreyi namaz, tavaf ve dualarla geçirdi.

Bazı hacı adaylarının hava sıcaklığı nedeniyle tavaf sırasında şemsiye kullandığı görülürken, hacı adaylarına zemzem dağıtıldı.

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