Almanya Federal Meclisi “Nitelikli Göçmenlik Yasası’nı” onayladı

Federal Meclis’te yapılan oylamada nitelikli işgücü sıkıntısıyla mücadelede yardımcı olacak söz konusu yasa tasarısı hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oylarıyla kabul edildi.

Böylelikle, Federal Meclis, hükümetin Almanya'ya Avrupa Birliği dışından göçmenlerin gelmesini kolaylaştırıcı tedbirler alması konusunda yolu açtı. Oylamada ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yasa tasarısına ret oyu verirken, Sol Parti çekimser kaldı.

Federal Meclis’te 661 milletvekilinin katıldığı oylamada yeni kanuna 388 “evet”, 241 “hayır” oyu kullanıldı. 31 milletvekili de çekimser oy verdi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, mecliste yasaya ilişkin konuşmasında, yasayla Almanya'nın "dünyanın en modern göçmenlik yasasına" sahip olacağına savunarak, nitelikli göçmenler için bir sonraki adımın "bürokrasiyi önemli ölçüde azaltmak" olacağını vurguladı.

Yasayla, Alman hükümeti, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde nitelikli işgücü sıkıntısıyla mücadele etmeyi hedefliyor.

Alman şirketleri uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşarken, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesinde bulunuyordu. Vasıflı iş gücü eksikliği, çok sayıda sektörü ve şirketleri etkilerken, nitelikli işçi eksikliğinin Almanya'da refah için bir risk haline geldiği değerlendirilmesi yapılıyor.

Alman iş dünyasından gelen baskıların ardından Alman hükümeti, ülkede kalifiye iş gücü göçünün kolaylaştırılması için nitelikli göçmen stratejisi oluşturdu. Yeni yasada Almanya'ya Avrupa Birliği dışından göçmenlerin gelmesini kolaylaştırıcı tedbirler bulunuyor.

Söz konusu yasa ile AB dışından gelen göçmen sayısı yıllık 60 bine kadar yükselebilecek. Yeni yasa, iş teklifi olmayan ancak iş bulma potansiyeli olan kişiler için yeni bir "fırsat kartı" da dahil, yabancı işçilere ülkeye girmeleri için üç yol sunuyor.

Bunlardan ilkinde kişilerin Almanya'da denklik verilen bir üniversite ya da mesleki yeterlilik diplomasına sahip olması ve bir şirketten iş teklifi alması gerekiyor. İkinci yol, ilgili bir iş alanında en az iki yıllık tecrübenin yanı sıra mesleki eğitim ya da diploma şartı aranıyor.

Üçüncü ve ilk defa uygulanacak yol ise henüz iş bulamamış ama iş bulma potansiyeli olan kişilere "fırsat kartı" verilmesi . Fırsat kartı, nitelikler, dil becerileri, mesleki deneyimi, Almanya ile bağlantı ve yaşı dikkate alan puana dayalı bir sistemden oluşuyor.