ABD’de, Hindistan Başbakanı Modi'nin ziyaretine tepkiler büyüyor

Başkent Washington DC'de "Dünya Keşmir Farkındalık Forumu" isimli sivil toplum örgütü, Beyaz Saray önünde ve kentin simge mekanlarında Modi'nin ziyaretini protesto etti.

Washington DC'de Kongre Binası önünde ve önemli caddeler üzerinde, "Faşist Modi Beyaz Saray'a ait değil", "Modi Keşmir'de İnsanlığa Karşı Suçların Sorumlusu" ve "Hindistan Demokrasisi, Keşmir'de Öldü" yazılı sloganlar ve yazılı led ekranlı kamyonlar dolaştı.

Forumun üyeleri, Beyaz Saray önünde ve Washington Anıtı'nın yanında da protesto düzenledi.

Hindistanlı Hristiyan bir grup da Beyaz Saray önünde Modi’ye karşı protesto düzenledi.

Üzerinde "Başbakan Modi Hristiyanlara işkence etmeyi bırak" gibi sloganlar yazan pankartlarla protesto yapan grup, "Demokrasiyi Hindu milliyetçilerden kurtarın, (Modi) insanlarımızın dinini değiştiriyor, Hristiyanları öldürüyor, Hindistan’daki demokrasiyi tehdit ediyor” sloganları attı.

New York'ta da protestolar düzenlendi

New York’ta düzenlenen bir başka protestoda ise Modi’nin 2019’da Texas’ta Trump ile düzenlediği "Howdy Modi (Merhaba Modi" mitingine gönderme yapan, "Howdy Democracy (Merhaba Demokrasi)" adlı bir gösteri gerçekleştirildi.

New York sokaklarında da üzerlerinde Biden’ın Hindu lideri sorgulaması gerektiğini anlatan dijital afişler yerleştirilmiş led ekranlı kamyonlar gezdirildi.

Ekranların üzerinde "Müslümanların, Hristiyanların ve Dalitlerin Modi yönetimi altında linç edildiğini biliyor muydunuz?", "Hey Joe, Modi’ye aktivist öğrenci Umar Halit’in neden 1000 gündür yargılanmadan hapishanede tutulduğunu sor" şeklinde sloganlar yer aldı.

Modi "azınlıklara baskı" iddialarını reddetmişti

Modi, dün, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile düzenledi basın toplantısında, ülkesinde başta Müslümanlar olmak üzere dini azınlıklar ve muhalefete yönelik baskı uygulandığıyla ilgili eleştirilere "gerçekten şaşırdığını" söyleyerek, Hindistan'ın demokratik bir ülke olduğunu belirtmişti.

Kast, mezhep, din ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ülke anayasasının demokrasiyi temin ettiğini dile getiren Modi, "(Hindistan'da) Kesinlikle ayrımcılığa yer yok" ifadesini kullanmıştı.

Kongre üyeleri, Modi'nin konuşmasını boykot etmişti

Aralarında Müslümanların da olduğu bir grup Demokrat Kongre üyesi, "ülkesindeki insan hakları sicili" nedeniyle Modi'nin dün Kongrede yaptığı konuşmayı boykot etmişti.

ABD'nin ilk Müslüman kadın Kongre üyeleri Rashida Tlaib, Ilhan Omar'ın yanı sıra Demokrat vekiller Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush ve Kweisi Mfume, Jamaal Bowman Kongredeki ortak oturuma katılmamıştı.

Senato ve Temsilciler Meclisinden 70'den fazla Demokrat isim de ABD Başkanı Biden'a yazdıkları mektupta, Hindistan'daki dini özgürlükler ve insan haklarıyla ilgili endişelerini dile getirmiş, Biden'dan, Modi ile görüşmesinde bu konuları da gündeme getirmesini talep etmişti.

ABD'deki Müslümanların çatı örgütünden de tepki gelmişti

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Kongresindeki liderlerden Modi'nin yapacağı konuşmanın iptal edilmesini isteyerek, aksi halde boykot çağrısı yapacaklarını bildirmişti.

CAIR Araştırma ve Savunma Direktörü Corey Saylor, milletvekillerinin boykotu hakkında, "Liderler kötü etiğe boyun eğdirilme baskısı karşısında doğru şeyi yapıyor" ifadesini kullanmıştı.

Saylor, Başbakan'ın akşam yemeğe ve Kongre toplantısına katılmasının, kendisinin "Hint dini grupları ve basın mensuplarına gösterdiği baskıya müdahale edilmeyeceğini işaret ediyor" dedi.

ABD Başkanı Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi Beyaz Saray'da ağırlamış, askeri tören ile karşılamıştı.

Modi’nin ziyaretinden bir hafta önce, Hintli Amerikalı Müslümanların bir savunuculuk örgütü (IAMC), Biden ve başbakanın bir araya geleceği Beyaz Saray'ın önünde düzenlenecek protestolar planlamıştı.