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Dünya
AA 23.06.2023 13:32

"Tiger King" dizisi yıldızı Bhagavan Antle vahşi yaşam kaçakçılığından suçlu bulundu

Netflix dizisi Tiger King’de de yer alan vahşi hayvan eğitmeni Bhagavan Antle, ABD'nin Virginia eyaletinde "vahşi yaşam kaçakçılığından" suçlu bulundu.

"Tiger King" dizisi yıldızı Bhagavan Antle vahşi yaşam kaçakçılığından suçlu bulundu

Virginia Başsavcısı Jason Miyares, yaptığı yazılı açıklamada, Antle’ın, Güney Carolina'daki hayvanat bahçesinde sergilenen ve bundan kar etmek amacıyla Virginia'nın Frederick bölgesinde nesli tükenmekte olan aslan yavrularını yasa dışı şekilde satın almakla suçlandığını belirtti.

Savcı Michelle Welch, Aralık 2015'te aslanların nesli tükenmekte olan bir tür olarak belirlenmesinin ardından 2017, 2018 ve 2019'da Antle'ın 3 yasa dışı yavru ticareti gerçekleştirdiğini ifade etti.

Antle'ın Avukatı Erin Harrigan, yavruların hediye olduğunu savunarak "Bunlar satış değildi" dedi.

Myrtle Beach Safari'nin sahibi olan Antle, kaplan yetiştiricilerine odaklanan bir Netflix mini belgesel dizisi olan "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness"ta rol almıştı.

Antle hakkında 2020'de vahşi yaşam kaçakçılığı ve komplo gibi ağır suçların da dahil olduğu soruşturma açılmıştı.

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