Dünya

Merkel'in uçağına apron aracı çarptı

14 Mayıs 2019 Salı 04:52 - Son Güncelleme 14 Mayıs 2019 Salı 05:04

Almanya'da devletin zirvesindeki isimlerin kullandığı uçaklar üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Başbakan Merkel'in daha önce arızalanan uçağına bu kez apronda otomobil çarptı.

3 mürettebatın bulunduğu uçakta çarpma sonrası hasar meydana geldi. Yerel medya, araç sürücüsünün Almanya Başbakanı Merkel'i daha yakından görmek istemiş olabileceğini yazdı. Sürücünün fotoğraf çekmek için duraksadığında aracın el frenini çekmemiş olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Kaynak: TRT Haber Etiketler: Merkel uçak apron aracı

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