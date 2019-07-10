Dünya

Merkel üçüncü kez titreme nöbeti geçirdi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:22 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:33

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir kez daha titreme nöbeti geçirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlıkta Finlandiya başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi. Merkel'in titreme esnasında dişlerini sıktığı ve kendisini kontrol etmeye çalıştığı görüldü. Başbakanlıktan ismini vermek istemeyen bir yetkili, Merkel'in sağlığının yerinde olduğunu açıkladı. Almanya Başbakanı Merkel yine fenalaştı Alman Şansölye son 3 haftada, üçüncü kez titreme nöbeti geçirmiş oldu. Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti. Kaynak: AA, Reuters Etiketler: titreme nöbeti Merkel almanya

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