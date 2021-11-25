Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Belarus-Polonya sınırında Belarus yönetiminin göçmenleri kullanmasını bir hibrit saldırı olarak niteleyen Merkel, bununla sadece Polonya’nın değil, Avrupa Birliği’nin (AB) istikrarsızlaştırılmasının ve zayıflatılmasının istendiğini savundu.

Merkel, "Ben Polonya Başbakanı’na Almanya’nın Polonya ile tam dayanışma içinde olduğunu söyledim." dedi

Bu konunun Belarus ile AB arasında bir mesele olduğunu vurgulayan Merkel, bundan dolayı bu konuda gerekenlerin AB ülkeleri arasında koordinasyon içinde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Biz Avrupalılar, kendi içimizde hemfikir olmamız lazım"

Merkel, Belarus-Polonya sınırının iki tarafında bulunan göçmenlere insani yardımın sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Sınırdaki insanların sahte vaatlerle Belarus’a getirildiğini bildiklerini anlatan Merkel, bu konuda Belarus Cumhurbaşkanı Alexandr Lukaşenko ile yakın ilişkisi olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştüğünü ve "insanların hibrit amaçlar için istismar edilmemesi gerektiğini" söylediğini aktardı.

Merkel, bu krizde ilerleme sağlanmaması durumunda Lukaşenko’ya karşı başka yaptırımların da düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, "Biz Avrupalılar, kendi içimizde hemfikir olmamız lazım." diye konuştu.

Başbakan Merkel, diğer taraftan da sorunları çözmek için diyalog kapılarının açık tutulmasını istedi.

"Ukrayna'nın egemenliğine daha fazla saldırganlığın yüksek bedeli olur"

Morawiecki ile görüşmesinde Ukrayna sınırında Rus askerlerinin yoğunlaştırılmasını da ele aldıklarını ifade eden Merkel, Normandiya formatında üst düzeyde bir toplantının Putin tarafından reddedilmesinden dolayı üzgün olduğunu belirtti.

Rusya’ya karşı yaptırımların getirilip getirilmeyeceğine ilişkin bir soruya da Merkel, Ukrayna'ya karşı saldırganlığın engellenmesi için her şeyi yaptığını söyledi.

Merkel, bu konuda Rusya'yı uyararak, "Ukrayna'nın egemenliğine karşı daha fazla saldırganlığın yüksek bir bedeli olur. Bu, tamamen açıktır. Rusya'ya bunun böyle olduğu sürekli, açıkça söylenmeli. Ne zaman ne olacağına ilişkin spekülasyonlara katılmak istemiyorum." değerlendirilmesinde bulundu.

"Almanya'yı da büyük bir göçmen dalgasından koruyoruz"

Polonya Başbakanı Morawiecki de Polonya’nın AB’nin dış sınırlarını koruduğunu belirterek, “Böylece Almanya'yı da büyük bir göçmen dalgasından koruyoruz.” dedi.

Morawiecki, diplomatik faaliyetlerle Orta Doğu ve Akdeniz’deki ülkelerden göçmenlerin Belarus’a gelmesinin durdurulduğunu ifade ederek ancak Belarus yönetiminin başka yollardan göçmenleri ülkeye getirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Belarus'a başka yaptırımlar

Belarus’a başka yaptırımların uygulanmasını da isteyen Morawiecki, ticari alanda yaptırım uygulanabileceğini kaydetti.

Morawiecki, bu krizde güçsüz olmadıklarını ve şantajlara boyun eğmeyeceklerini vurguladı.