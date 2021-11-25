Etiyopya İletişim Hizmetleri Devlet Bakanı Kebede Desisa, ABD Büyükelçiliği ve bazı hükümet temsilcilerinin aralıksız şekilde Etiyopya'ya yönelik dezenformasyon kampanyası yürüttüklerini söyledi.

"Terör saldırısı uyarıları, isyancıların Addis Ababa'yı kuşattığı iddiaları yanlış ve ayrıca korku ve terör yaymayı amaçlıyor." diyen Desisa, bütün bunların ABD yönetiminin Tigraylı isyancılara verdiği desteği gösterdiğini vurguladı.

ABD'ye uyarı

Desisa, ABD'nin tutumundan bir an önce vazgeçmesini istedi.

Öte yandan bugün, binlerce Etiyopyalı ABD ve İngiltere büyükelçilikleri önünde gösteri düzenleyerek, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) destekle suçladıkları ülkeleri protesto etti.

Ülkede OHAL ilan edilmişti

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, merkezi hükümete karşı isyan başlatan TPLF ile savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek dün cepheye gittiği duyurulmuştu.