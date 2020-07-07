Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine alınan korknavirüs yasaklarına güncelleme getirildi.

Geçtiğimiz hafta virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı tüm kentte uygulanacak. Süre ise 1 ay yerine 1.5 ay olacak.

Yaklaşık 4.9 milyon insanı etkileyen karar, yarın gece yarısından itibaren başlayacak.

İş seyahatleri, eğitim, yemek alışverişi veya tıbbi randevular haricinde evden çıkmak yasaklanacak.

Restoranlar, kafeler ve barlar sadece paket servis yapacak, spor salonları ve kuaför salonları kapanacak.

NSW-Victoria sınırını askerler denetleyecek

Bu gece yarısında itibaren zorunlu haller dışında giriş ve çıkışlara kapatılacak Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria eyaletlerinin sınırlarının denetlenmesinde Avustralya Savunma Birlikleri mensubu 450 askerin görevlendirileceği duyuruldu.

Sınır denetimlerinde polislerle görev yaması planlanan askeri birliklerin iki eyalet arasındaki bağlantıyı sağlayan otoyollarda ve kırsal bölgelerde görev yapacağı açıklandı.

Sınırlardan, geçerli mazeretleri bulunan eyalet sakinlerinin yanı sıra acil durumlarda form doldurularak geçişe izin verilecek.

COVID-19'dan 106 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 2 milyon 759 binden fazla kişiye yapılan test sonucunda virüse rastlanan 8 bin 755 kişiden 7 bin 420'sinin iyileştiği kaydedildi.