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Dünya
İHA 11.10.2023 11:36

Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü

Meksika kıyılarını vuran Lidia Kasırgası'nda 1 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın batısını dün yerel saatle 18.00 sıralarında `Kategori 4` seviyesinde Lidia Kasırgası vurdu.

Hızı saatte 220 kilometreye ulaşan kasırga, Las Penitas kasabasında şiddetli yağışlara yol açtı.

Yetkililer, Puerto Vallarta kentinin kuzeyinde bir kişinin aracının üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador yaptığı açıklamada, Nayarit ve Jalisco eyaletlerinde yaşayanlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Puerto Vallarta Havalimanı bugün yerel saatle 16.00 itibarıyla yarın 08.00'e kadar kapatıldı. Bazı bölgelerde ise okullar tatil edildi.

Meksika, kasırganın etkisi altındaki bölgelere 6 bin silahlı kuvvet personeli ile sivil savunma ekiplerinin yönlendirildiğini duyurdu.

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