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Dünya
AA 11.10.2023 11:38

Güney Kore: Kuzey Kore'ye insani yardıma devam edilip edilmeyeceğini değerlendireceğiz

Güney Kore, COVID-19 salgınının ardından kısıtlamaları gevşetmeye başlayan Kuzey Kore'ye insani yardıma devam edilip edilmeyeceğini gözden geçireceklerini bildirdi.

Güney Kore: Kuzey Kore'ye insani yardıma devam edilip edilmeyeceğini değerlendireceğiz
[Fotograf: AFP]

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Seul hükümeti Kuzey Kore'ye yardım sağlamaya hazır.

Hükümetin siyasi ve askeri durumdan bağımsız böyle bir yardım arayışında olacağı belirtilen açıklamada, "COVID-19 salgınının ardından sınırlarını açmaya başlayan Kuzey Kore'ye uluslararası kuruluşların personelini göndereceği ve onların değerlendirmelerinin ardından Pyongyang'a yeniden insani yardıma devam edilip edilmeyeceğine karar verecekleri" ifade edildi.

Kuzey Kore, temmuzda Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetler ile ağustosta yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek COVID-19 salgını nedeniyle 2020'nin başlarında uygulamaya koyduğu sınır kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.

Güney Kore, Birleşmiş Milletler kuruluşları aracılığıyla Kuzey Kore'ye uzun yıllar milyonlarca dolar insani yardım sağlamıştı. Güney Kore ayrıca 2018-2022'de hükümet fonu ve özel kuruluşlar aracılığıyla Kuzey'e yaklaşık 27 milyon dolarlık gıda ve ilaç tedarik etmişti.

COVID-19'da sınırlarını kapatan Kuzey Kore'nin "gıda kriziyle" karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Bazı raporlarda, ciddi gıda kıtlığı nedeniyle birçok kişinin açlıktan hayatını kaybetmiş olabileceği belirtiliyor.

Kuzey Kore'nin ağustos ve eylülde Çin'den tahıl ithalatını artırdığı ancak bu çabaların gıda kıtlığını azaltmak için yeterli olmadığı ifade ediliyor.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bu yılın ocak-ağustos döneminde Çin'den 220 bin ton tahıl ithal ettiğini, bu miktarın 2022'de 137 bin, 2021'de ise 9 bin ton olduğunu açıklamıştı.

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