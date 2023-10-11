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Dünya
AA 11.10.2023 11:50

Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius mecliste yaptığı açıklamada, "Hafta sonundan bu yana arkadaşım ve meslektaşım Joaw Galant ile mesajlaşıyoruz. Alman hükümeti adına Berlin'deki İsrail büyükelçiliğinin askeri ataşesine yaptığımız gibi ona da destek önerdim"dedi.

Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi
[Fotograf: AP]

Meselenin siyasi destek meselesi olduğunu ifade eden Pistorius, "Biz hala bunu istiyoruz, insani açıdan yardımcı olabileceğimiz ölçüde teklifimiz var, ancak şu ana kadar talep edilmedi." diye konuştu.

Bakan Pistorius, Hamas'ın elinde Alman rehinelerin olup olmadığı, varsa da ne tür bir girişimde bulunulduğunun sorulması üzerine bu konuda yorum yapmayacağını vurguladı.

Alman vatandaşlarının İsrail'den tahliyesine ilişkin Pistorius, "Dışişleri Bakanlığı ile temas halindeyiz, bu Dışişleri Bakanlığının vereceği bir karar. Başbakanlık ile Dışişleri Bakanlığının dış politika değerlendirmeleri izin verdiği takdirde yapılması gerekeni yapmaya her an hazırız." değerlendirmesini yaptı.

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