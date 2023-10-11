Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi

Meselenin siyasi destek meselesi olduğunu ifade eden Pistorius, "Biz hala bunu istiyoruz, insani açıdan yardımcı olabileceğimiz ölçüde teklifimiz var, ancak şu ana kadar talep edilmedi." diye konuştu.

Bakan Pistorius, Hamas'ın elinde Alman rehinelerin olup olmadığı, varsa da ne tür bir girişimde bulunulduğunun sorulması üzerine bu konuda yorum yapmayacağını vurguladı.

Alman vatandaşlarının İsrail'den tahliyesine ilişkin Pistorius, "Dışişleri Bakanlığı ile temas halindeyiz, bu Dışişleri Bakanlığının vereceği bir karar. Başbakanlık ile Dışişleri Bakanlığının dış politika değerlendirmeleri izin verdiği takdirde yapılması gerekeni yapmaya her an hazırız." değerlendirmesini yaptı.