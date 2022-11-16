Meksika Donanmasında görev alan 13 yaşındaki Labrador cinsi köpek çok sayıda arama-kurtarma operasyonuna katılmıştı.

Frida, özellikle 2017 depreminde sayısız arama kurtarmada görev aldı. Hassas burnu ve keskin kulakları sayesinde 40 kişiyi buldu, 12 kişinin enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı.

Patilerine bot giydiriliyor, gözüne de özel gözlüğü takılıyordu. Ve Frida zorlu göreve hazır hale geliyordu.

Sosyal medyada yıldız oldu, kahraman köpek olarak anıldı. Büstü bile yapıldı.

Sarı Labrador cinsi Frida, sadece ülkesi Meksika'da değil, Haiti, Ekvador, Guatemala gibi ülkelerde de deprem ve toprak kayması gibi felaketlerin ardından 50'nin üzerinde operasyonda görev aldı.

Başarılarıyla uluslararası şöhrete de kavuştu.

2019'da emekliye ayrılmıştı

Frida 2019'da törenle emekliye ayrılmıştı. Son yıllarını Donanmanın Köpek Kontrol Grubu'nda geçiren Frida'nın 13 yaşında doğal sebeplerden öldüğü duyuruldu.