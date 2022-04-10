Ulusal Seçim Enstitüsü (INE), yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar ülke genelinde kurulacak 57 bin 516 sandıkta yaklaşık 93 milyon Meksikalının oy kullanabileceğini açıkladı.

Halk, oy pusulasındaki "Devlet başkanın güven kaybı nedeniyle görev süresinin bitirilmesini destekliyor musunuz?" sorusuna "evet" veya "hayır" mührü basacak.

Lopez Obrador ve partisi, halka demokrasi için sandıklara giderek referanduma katılma çağrısında bulunurken, muhalefet ise gereksiz ve pahalı olduğunu öne sürerek referandumu sert dille eleştiriyor.

Referandum sonucunun yasal açıdan bağlayıcı olabilmesi için katılım oranının asgari yüzde 40 olması gerekiyor.

Seçim sonucuna saygı duyacağını açıklayan Lopez Obrador, "Halk istifa etmem için oy verirse, şeref sözü veriyorum ki inançlarım için, ilkelerim için, ideallerim için beklemem ve görevimi bırakırım." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, neden referandumu destekliyor?

Meksika'da 2018 başkanlık seçimleri öncesinde Obrador, seçimi kazanması halinde iki yıl içinde devlet başkanlığının devamının halk tarafından onaylanması için referandum düzenleyeceğini söylemişti.

Ülkede ilk kez bu tarz bir referandumun yapılacak olması nedeniyle 2019'da anayasada gerekli değişiklikler yapılmış ve referandumun 2021'de gerçekleşmesi hedeflenmişti.

Yasal sürecin uzaması nedeniyle referandum 2022'ye ertelenmişti.

Anketlere göre Lopez Obrador kazanıyor

Ülkede son zamanlarda yapılan anketlere göre halkın yüzde 60'ı Lopez Obrador'u destekliyor.

Anketlerde Devlet Başkanı'nın görevine devam etmesini isteyenler yüzde 63 civarında çıkıyor.

Sandıkta Obrador'un kaybetmesi halinde erken seçime gidilecek.