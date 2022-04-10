Okullar, hastaneler, oteller...

Rus askerlerinin çekildiği Makariv'de neredeyse hasar görmemiş bina yok...

Savaş başladığı ilk günden bu yana şiddetli çatışmaların yaşandığı bir yerdi burası. Yalnızca hava saldırıları değil, kara birliklerinin bölgeye inmesiyle beraber de ağır silahlar kullanılmıştı. Buradaki sivillerin yerleşim yerleri diğer noktalarda da olduğu gibi kullanılamaz hale gelmiş.

Makariv harabeye döndü

TRT Haber ekibi, Kiev'in batısındaki Makariv kentine girdi. Rus birliklerinin günlerce kaldığı kenttin harabeye dönmüş hali kameralara yansıdı.

Şimdi hemen arkamda bulunan bu alandan sizlere bahsetmeye başlayalım. Kameraman arkadaşım Hakan Demir sizlere göstermeye çalışıyor. Burası bir marketti. Pek çok yerde benzin istasyonları ve marketler küle dönmüş, enkaz haline gelmiş durumda.

Gidecek yeri olmayanlar kentte yaşamayı sürdürüyor

Makariv Rus birliklerinin saldırısıyla neredeyse boşalmış bir kent. Gidecek yeri olmayan çok az sayıda Ukraynalı kentte yaşamayı sürdürüyor.



Görüntülerde Makariv'de Rus birliklerine ait siperler ve yolun hemen kenarına yerleştirilen mayınlar da yer alıyor.

TRT Haber ekibi Borodianka'da

TRT Haber ekibi, Makariv'in ardından Borodianka'nın son halini de görüntüledi.

Kiev'in kuzey batısındaki kent de Makariv'den farksızdı.

Rus ordusunun kontrolü altında uzun süre kalan bu nokta tamamen yerle bir olmuş durumda.

Rus birliklerinin çekildiği kentlere Ukraynalı ekipler giriyor... Ne yazık ki sivillerin cansız bedenleri arkamda görmüş olduğunuz binaların içinde aranmaya devam ediliyor.

Çalışmalar devam ederken savunma hattındaki çatışmaların olduğu noktaya da sevkiyatlar sürüyor.

Kamera: Hakan Demir