Çiçekler bırakıldı, "Burak'ı unutma. Hatırla ve Aydınlat" pankartları asıldı.

"10 Yıllık Dayanışma 10 Yıldır Aydınlatmama" temasıyla etkinlik düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ırkçı bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Burak Bektaş anıldı. Ailesi, sevenleri ve çok sayıda Alman, Burak'ı anmak için buluştu.

"Burak'ımızı özlüyoruz"

Burak Bektaş'ın annesi Melek Bektaş, "10 yıl geçti ama bizim için sanki ilk gün gibi. Günler çok zor geçiyor. Burak'ımız yok. Onu çok özlüyoruz" dedi.

Anma etkinliği, Burak Bektaş ve çözülemeyen diğer cinayetlerin kurbanları için dikilen anıtın önünde yapıldı.

Yapılan konuşmalarda sadece Burak Bektaş cinayeti değil, tüm ırkçı saldırıların aydınlatılması ve faillerinin cezalandırılması istendi.

"Hiçbir gelişme yok"

"10 yıl geçti ama maalesef oğlumun katilini hala bulamadılar. Ya da bulmadılar, bilmiyorum. Hiçbir gelişme yok. Tabi biz buna inanmıyoruz."

Silahla vurularak öldürülmüştü

Burak Bektaş, 5 Nisan 2012'de Almanya'nın başkenti Berlin'de silahla vurularak hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, orta yaşlı bir saldırganın sohbet eden gençlere ateş açtıktan sonra kaçtığını söyledi.

Burak Bektaş'ın ırkçı bir saldırıya uğradığı konusunda herkes hem fikir olsa da,

aradan geçen 10 yıla rağmen saldırgan belirlenemedi.

Kamera: Ahmet Gümüş