Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD-Meksika sınırında mal ve kişilerin dolaşımında yaşanan beklemeleri eleştirerek, konuyu ABD İç Güvenlik Bakanlığıyla görüşmeyi planladığını açıkladı.

Sınırın bazı bölümlerinde yaşanan trafik gecikmeleri nedeniyle sınırdaki işletmelerin alarma geçtiğini belirten Ebrard, kesintilerin her iki ülkede tedarik zincirleri için maliyetleri artırdığını söyledi.

Ebrard sosyal medya sitesi Twitter’da paylaştığı mesajında, “Kuzey sınırında insan ve mal akışını yavaşlatmak iyi bir fikir değil” ifadesini kullandı.

Sınırda mal taşıyan kamyonların ve sınırdan yasal olarak geçmeye çalışan kişilerin bekleme sürelerinin artması ve sınırın belli bölümlerinde uzun kuyruklar oluşması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırını kapatma tehdidinin ardından meydana geldi.

Trump, Meksika’nın ABD’ye yasa dışı göçmen akınını önlememesi durumunda, güney sınırını kapatacağı uyarısını yapmıştı.

Kaynak: Reuters