ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'a yönelik yaptırımlar hakkında açıklama yaptı.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a baskıyı artıracağını belirtti. Ancak yönetimin, İran petrolü ithal eden ülkelerin yaptırımlardan muaf tutulmasına devam edip etmeyeceği konusunda özel bir yorum yapmayı reddetti.

Pompeo, “Dünyanın geri kalanına, Başkan Trump’ın İran İslam Cumhuriyeti üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceği ve davranışlarının değişeceğine dair güvence verebilirim” dedi.

Washington yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra, Tahran'a yaptırımları geri getirmişti.

ABD'nin yaptırımlarından, Türkiye, Çin, Hindistan, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Japonya ve Tayvan'ın geçici olarak muaf tutulduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters