Açık 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 01.05.2023 00:19

Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 18 ölü, 33 yaralı

Meksika’nın Nayarit eyaletinde bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.

Meksika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 18 ölü, 33 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Meksika’nın Nayarit eyaletinde yer alan Compustela şehrinde turistleri taşıyan bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı.

Nayarit Eyaleti Vatandaş Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 18 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda çocuğun olduğu ifade edildi.

Nayarit Valisi Miguel Angel Navarro yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktararak, ilk belirlemelere göre kazanın otobüste yaşanan mekanik bir arıza sonucu gerçekleştiğini belirtti.

ETİKETLER
Meksika Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Sudan'da ateşkes 72 saat daha uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:29
Bursa'da tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
01:24
POMEM'de kontenjan artırıldı: 10 bin 600 öğrenci alınacak
00:56
Cumhurbaşkanı adayı Oğan: İnsanlar değişim istiyor, gençler yeni bir dil arıyor
00:47
Bakan Soylu miting alanına motosikletle gitti
00:24
Sudan'da ateşkes 72 saat daha uzatıldı
00:17
İstanbul'da 1 Mayıs etkinliği dolayısıyla 6 ek deniz seferi
Kritik derbide kazanan Beşiktaş
Kritik derbide kazanan Beşiktaş
FOTO FOKUS
Bakan Soylu miting alanına motosikletle gitti
Bakan Soylu miting alanına motosikletle gitti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ