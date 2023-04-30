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Dünya
İHA 30.04.2023 22:18

Hareket memurunun dikkati sayesinde trenin altında kalmaktan kurtuldu

Tayland'da raylardan karşıya geçen yaşlı kadın, hareket memurunun dikkati sayesinde trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Tayland’ın Surat Thani eyaletinde yer alan Ban Song Tren İstasyonu’nda raylardan karşıya geçen yaşlı kadın, ölümden döndü.

İstasyona yaklaşan treni fark etmeyen yaşlı kadın, hareket memurunun dikkati sayesinde trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yetkililer, 75 yaşındaki kadının, kısmi işitme engelli olduğunu belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, hareket memurunun raylardan karşıya geçen yaşlı kadını fark etmesinin ardından direk kadının üzerine atladığı ve rayların dışına çıkardığı görüldü.

Tayland Tren İşletmesi Müdürü Nirut Maneepan yaptığı açıklamada, yaşlı kadının hayatını kurtaran Thitipong Piripol adlı memurun yaptığı kahramanca davranış nedeniyle ödüllendirileceğini belirtirken, tüm halkı tren yollarından geçerken daha dikkatli olmaya davet etti.

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Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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