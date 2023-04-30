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Dünya
AA 30.04.2023 21:34

Almanya’dan Ukrayna’ya ikinci kez IRIS-T SLM hava savunma sistemi teslimatı

Almanya, Ukrayna'ya ikinci "IRIS-T SLM" hava savunma sistemi ve füzelerini teslim etti.

Almanya’dan Ukrayna’ya ikinci kez IRIS-T SLM hava savunma sistemi teslimatı

Başbakanlığın resmi internet sitesindeki bilgilendirmeye göre, taahhüt edilen yeni askeri yardım paketi kapsamında ikinci "IRIS-T SLM" hava savunma sistemi ve mühimmatının Ukrayna'ya teslimatı gerçekleştirildi.

Almanya, 18 Nisan'da Ukrayna'ya ilk "IRIS-T" savunma sistemini teslim etmişti.

Öte yandan Almanya, 8 Mercedes-Benz Zetros kamyonu daha Ukrayna'ya teslim etti. Kamyonların yanında 2 adet 8x6 yük taşıma kamyonu da söz konusu ülkeye ulaştı.

Alman hükümeti, 18 Nisan’da Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemi ve füzelerinin de teslim edildiğini açıklamıştı.

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