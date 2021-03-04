Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da yol kenarında 6 ceset bulundu
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, kırsal bir yolda 6 ceset bulundu.
Tamaulipas eyaletine bağlı Renyosa kentinde, başlarına kurşun sıkılmış halde 6 kişinin cesedi tespit edildi.
Yetkililer, cinayetlerin uyuşturucu kartellerinin bölge kontrolünü ele geçirmeye yönelik çatışmalarından kaynaklandığını söyledi.
Tamaulipas eyaletinde faaliyet gösteren "Körfez Karteli" bölgenin en güçlü uyuşturucu çetelerinden biri olarak biliniyor.
Etiketler: Meksika Uyuşturucu
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