Tamaulipas eyaletine bağlı Renyosa kentinde, başlarına kurşun sıkılmış halde 6 kişinin cesedi tespit edildi.

Yetkililer, cinayetlerin uyuşturucu kartellerinin bölge kontrolünü ele geçirmeye yönelik çatışmalarından kaynaklandığını söyledi.

Tamaulipas eyaletinde faaliyet gösteren "Körfez Karteli" bölgenin en güçlü uyuşturucu çetelerinden biri olarak biliniyor.