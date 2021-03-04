ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde Myanmar'daki son durumu değerlendirdi.

Price, brifingde, "Sivil yönetimin restore edilmesi yönünde barışçıl çağrılar yaptıkları için Burma halkına uygulanan korkunç şiddet karşısında şok olduk. Burma ordusunun kendi halkına karşı uyguladığı şiddete karşı tüm ülkeleri tek ses olmaya çağırıyoruz" dedi.

'Myanmar ordusuna ilave yaptırımlar gelebilir'

Myanmar ordusuna şiddete son verme ve yönetimin sivil hükümete yeniden devredilmesi çağrısında bulunan Price, son günlerde artan şiddeti en güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.

Price ayrıca, Myanmar ordusuna yönelik ilave yaptırımlar getirilebileceğini söyledi.

Price, Myanmar'daki durumu takip ederken Arakan bölgesindeki durumu da yakından izlediklerini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde sadece bugün 38 kişinin öldüğünü ve şimdiye kadar 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.