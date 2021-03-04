ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Arap Dünyası için Demokrasi Şimdi (DAWN) ve Savaş Olmadan Kazan isimli örgütler Başkan Joe Biden'a yaptırım uygulaması için kampanya yürüttü.

CAIR basın açıklamasında, 40'ın üzerinde insan hakları örgütünün destek verdiği bir kampanya ile ABD'de daimi ikamet eden ve Washington Post köşe yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında sorumlu olduğu anlaşılan MBS'ye yaptırım uygulanması için Biden yönetimine bir mektup gönderdiklerini belirtti.

Muhammed Bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine karışmasıyla ilgili ABD ulusal istihbarat raporunun gizliliğinin kaldırılmasının ardından yazılan mektupta, "Başkan Biden, Küresel Magnitsky Yasası kapsamında, varlıkların dondurulması ve vize yasakları dahil olmak üzere var olan tüm yaptırımların Kaşıkçı cinayetine karışan tüm Suudi vatandaşlarına ve MBS'ye karşı uygulamak için gücünü kullanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Yaptırımların, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında Kaşıkçı'nın suikastçılarını taşımak için kullanılan hava yolu ve uçakların sahibi olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun liderliğine de uygulanması gereğine vurgu yapıldı.

Mektubun devamında şu ifadeler yer aldı:

"Raporun yayınlanması çok sevindirici bir şeffaflık eylemidir ancak bu yaptırıma dönüşmedikçe içi boş belge gibi görünecektir. Bir bireyin ülke yönetimindeki konumu ne kadar yüksek olursa olsun, yasaların herkese eşit şekilde uygulanması gerekir. ABD hükümetinin MBS'ye ve diğer tüm dünya liderlerine açık bir mesaj göndermesi kritik önem taşıyor. Son olarak Başkanın, yurt dışında idam edilen diğer Amerikalılar için olduğu gibi ABD'de ikamet eden bir kişinin cinayetiyle ilgili bir cezai soruşturma başlatması hususunda, Federal Soruşturma Bürosunu görevlendirmesini talep ediyoruz."