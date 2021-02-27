Biden'dan Suudi Arabistan'a "Kaşıkçı" tepkisi: Hesap soracağız
Cemal Kaşıkçı raporunun yayınlanmasının ardından gözler ABD Başkanı Joe Biden'a çevrildi. İnsan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'a hesap soracaklarını belirten Biden, ikili ilişkilerde de yeni bir düzenlemeye gideceklerini söyledi.
Günlerdir beklenen ABD istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu yayınlandı.
Raporun ardından önemli yaptırım beklentisi olan ABD kamuoyunun gözü Joe Biden'ın konuyla ilgili yapacağı açıklamaya çevrildi.
ABD Başkanı, Suudi Arabistan'la ilişkilerde yeni bir düzenlemeye gideceklerinin altını çizdi. Biden, "Kralla yaptığım görüşmede bunu kendisine de söyledim" dedi.
Biden, Riyad'dan, "İnsan hakları ihlallerinden dolayı hesap soracaklarını" belirtti.
Detaylı açıklamayı Pazartesi günü yapacak
ABD'de bir televizyon kanalına konuşan Biden, Amerikan hükumetinin Suudi Arabistan ile ilişkilerindeki "temel değişikliklere dair" pazartesi günü bir açıklama yapacağını söyledi.
Biden'ın Pazartesi neler söyleyeceği ve ne tür kararlar alınacağı ABD ve dünya kamuoyu tarafından merak ediliyor.
Olay
Donald Trump'ın kamuoyu ile paylaşmadığı Cemal Kaşıkçı cinayetine dair istihbarat raporu cuma günü yayınlanmış, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için onay veren ismin Suudi Veliaht Prensi Bin Selman olduğu açıklanmıştı.