Günlerdir beklenen ABD istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu yayınlandı.

Raporun ardından önemli yaptırım beklentisi olan ABD kamuoyunun gözü Joe Biden'ın konuyla ilgili yapacağı açıklamaya çevrildi.



ABD Başkanı, Suudi Arabistan'la ilişkilerde yeni bir düzenlemeye gideceklerinin altını çizdi. Biden, "Kralla yaptığım görüşmede bunu kendisine de söyledim" dedi.



Biden, Riyad'dan, "İnsan hakları ihlallerinden dolayı hesap soracaklarını" belirtti.

Detaylı açıklamayı Pazartesi günü yapacak

ABD'de bir televizyon kanalına konuşan Biden, Amerikan hükumetinin Suudi Arabistan ile ilişkilerindeki "temel değişikliklere dair" pazartesi günü bir açıklama yapacağını söyledi.



Biden'ın Pazartesi neler söyleyeceği ve ne tür kararlar alınacağı ABD ve dünya kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Olay



Donald Trump'ın kamuoyu ile paylaşmadığı Cemal Kaşıkçı cinayetine dair istihbarat raporu cuma günü yayınlanmış, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için onay veren ismin Suudi Veliaht Prensi Bin Selman olduğu açıklanmıştı.



