Açık 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2023 07:13

Meksika'da terk edilmiş halde kamyon kasasında 209 düzensiz göçmen bulundu

Meksika'nın Veracruz eyaletinde terk edilmiş halde bir kamyonun kasasında 209 düzensiz göçmenin bulunduğu bildirildi.

Meksika'da terk edilmiş halde kamyon kasasında 209 düzensiz göçmen bulundu

Ulusal Göç Enstitüsünden (INM) yapılan açıklamada, eyalete bağlı Nuevo Teapa kentindeki Villahermosa-Coatzacoalcos otoyolunda, bir kamyonun kasasında çok sayıda göçmen tespit edildi.

Kamyon kasasından duyulan çığlık ve bağırışların ardından harekete geçen güvenlik güçleri, 209 düzensiz göçmeni sağ kurtardı.

Bulunan göçmenlerin Guatemala, El Salvador, Ekvador ve Honduras uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu göçmenlerden 23'ü susuzluk ve oksijen eksikliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

ABD sınırını kaçak yollardan geçmek isterken yakalanan göçmen sayısının 2022'de 2,76 milyon kişi olduğu kaydedildi.

Meksikalı yetkililerin verilerine göre, ülkede 8,76 milyon belgelenmemiş göçmenin yaşadığı düşünülüyor.

Hedef ABD

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.

Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ETİKETLER
Meksika Polis Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Trump New York’taki savcılıkta yeniden ifade verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:28
Bakan Varank TRT Haber'de konuşuyor
07:38
Şimdiye kadar görülen ilk kara deliğin geliştirilmiş yeni görüntüsü yayınlandı
07:23
Vefat eden ünlü aktörün Mossad ajanı olduğu ortaya çıktı
07:17
Mali'deki terör saldırılarında 7 kişi öldü
07:13
Trump New York’taki savcılıkta yeniden ifade verdi
07:11
Fransa'da PKK sanıkları için karar günü
Fransa'da sokaklar yeniden savaş alanına döndü
Fransa'da sokaklar yeniden savaş alanına döndü
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın sivil katliamları: Muttalip Çelik'in 28 yıldır acısı hala taze
Terör örgütü PKK'nın sivil katliamları: Muttalip Çelik'in 28 yıldır acısı hala taze
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ