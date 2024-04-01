Parçalı Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 01.04.2024 08:35

Meksika'da tekne alabora oldu, sekiz Çinli mülteci hayatını kaybetti

Meksika üzerinden ABD'ye geçmeye çalıştığı tahmin edilen sekiz Çinli mülteci, teknelerinin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi. Bir kişi sağ kurtuldu.

Meksika'da tekne alabora oldu, sekiz Çinli mülteci hayatını kaybetti

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir sahilde sekiz Çin vatandaşının cesedi bulundu. Yetkililer, tekneleri alabora olan mültecilerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

29 Mart Cuma günü mültecilerin ABD'ye ulaşmak için kullandığı güzergah üzerinde ölü bulunan yedi kişinin kadın, bir kişinin erkek olduğu bilgisi verildi.

Bir Meksika vatandaşının idaresindeki tekne, bir gün önce Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinden yola çıkmıştı.

BBC'nin haberine göre, alabora olan tekneden bir kişi sağ kurtulurken, tekneyi idare eden kişinin akıbeti henüz netlik kazanmadı.

Oaxaca Savcılığı, mültecilerin cansız bedenlerinin Playa Vicente yakınlarındaki bir sahilin yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

Savcılık, kazanın sebebini araştırdıklarını ve hayatını kaybeden kişilerin kimliğinin teşhis edilmesi için Meksika'daki Çin Büyükelçiliği ile birlikte çalıştıklarını bildirdi. 

2023 yılında ABD-Meksika sınırında 37 bini aşkın Çinli gözlatına alındı

Meksika üzerinden ABD'ye geçmeye çalışan mültecilerin sayısı son yıllarda artış gösterdi. 2021'den bu yana 6,3 milyonu aşkın kişi ülkeye 'yasa dışı' yollardan girdiği tahmin ediliyor.

Son yıllarda çete şiddeti, yoksulluk, siyasi baskı ve doğal afetler gibi sebeplerin kişileri göçe zorladığı Orta ve Güney Amerika ülkelerinin ardından en fazla sayıda sığınmacı ise Çin'den geliyor. Buna göre, geçen yıl, 37 binden fazla Çin vatandaşı ABD-Meksika sınırında gözaltına alındı. Bu, iki yıl öncesine göre yaklaşık 50 kat artış anlamına geliyordu.

ETİKETLER
Meksika ABD Çin
Sıradaki Haber
İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:03
Borsa haftaya yükselişle başladı
10:10
Kadir Gecesi cuma günü idrak edilecek
09:55
BBP, Sivas’ta belediye başkanlığını iki dönem sonra yeniden kazandı
10:08
Tokat'ta "Süper Vali'nin" oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı
09:42
Küresel piyasalar yeni haftada veri gündemine odaklandı
09:42
İsrailli Bakan, rehine protestolarını "sorumsuz baskılar" olarak niteledi
Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı
Bayramiç Barajı'nda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı
FOTO FOKUS
Denizli Tavas'ta CHP binasının balkonu çöktü: 18 yaralı
Denizli Tavas'ta CHP binasının balkonu çöktü: 18 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ