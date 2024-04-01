Meksika'da tekne alabora oldu, sekiz Çinli mülteci hayatını kaybetti

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir sahilde sekiz Çin vatandaşının cesedi bulundu. Yetkililer, tekneleri alabora olan mültecilerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

29 Mart Cuma günü mültecilerin ABD'ye ulaşmak için kullandığı güzergah üzerinde ölü bulunan yedi kişinin kadın, bir kişinin erkek olduğu bilgisi verildi.

Bir Meksika vatandaşının idaresindeki tekne, bir gün önce Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinden yola çıkmıştı.

BBC'nin haberine göre, alabora olan tekneden bir kişi sağ kurtulurken, tekneyi idare eden kişinin akıbeti henüz netlik kazanmadı.

Oaxaca Savcılığı, mültecilerin cansız bedenlerinin Playa Vicente yakınlarındaki bir sahilin yakınlarında bulunduğunu açıkladı.

Savcılık, kazanın sebebini araştırdıklarını ve hayatını kaybeden kişilerin kimliğinin teşhis edilmesi için Meksika'daki Çin Büyükelçiliği ile birlikte çalıştıklarını bildirdi.

2023 yılında ABD-Meksika sınırında 37 bini aşkın Çinli gözlatına alındı

Meksika üzerinden ABD'ye geçmeye çalışan mültecilerin sayısı son yıllarda artış gösterdi. 2021'den bu yana 6,3 milyonu aşkın kişi ülkeye 'yasa dışı' yollardan girdiği tahmin ediliyor.

Son yıllarda çete şiddeti, yoksulluk, siyasi baskı ve doğal afetler gibi sebeplerin kişileri göçe zorladığı Orta ve Güney Amerika ülkelerinin ardından en fazla sayıda sığınmacı ise Çin'den geliyor. Buna göre, geçen yıl, 37 binden fazla Çin vatandaşı ABD-Meksika sınırında gözaltına alındı. Bu, iki yıl öncesine göre yaklaşık 50 kat artış anlamına geliyordu.