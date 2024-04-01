İsrail Başbakanı Netanyahu ameliyat oldu

Başbakan Netanyahu'nun operasyon sırasında 'tam anestezi' altında olacağı bildirildi. Açıklamaya göre, fıtık, rutin sağlık kontrolü sırasında tespit edildi.

İsrail Adalet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Yariv Levin, geçici olarak Netanyahu'nun yerine başbakanlık görevine vekalet edecek.

Netanyahu'nun tedavi edildiği hastanede başarılı bir fıtık ameliyatı geçirdikten sonra bilincinin yerinde olduğu ve ailesiyle konuştuğu aktarıldı.

2013'te de ameliyat olmuştu

Benjamin Netanyahu, Ağustos 2013'te, başbakan olduğu dönemde de bir fıtık ameliyatı geçirmişti. O dönemde yapılan açıklamada, Netanyahu'nun göbek deliği çevresinde 'olağan dışı bir acı' hissetmesi üzerine muayene edildiği ve yapılan tetkiklerin sonucunda fıtık olduğunun anlaşıldığı ifade edilmişti.

Netanyahu'nun olacağı ameliyat, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor.

Dün akşam Tel Aviv'de bir araya gelen on binlerce eylemci, bir kez daha Netanyahu'nun istifasını talep etmişti.

Gazze Şeridi'nde Hamas ve diğer Filistinli gruplar tarafından rehin tutulan İsraillilerin aileleri de rehine takası anlaşmasının önündeki engelin Netanyahu olduğunu dile getirmişti.