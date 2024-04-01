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Dünya
AP 01.04.2024 08:22

ABD'de silahlı saldırı: 7 çocuk yaralandı

ABD'nin Indianapolis kentindeki bir AVM'nin dışında yaşanan silahlı saldırıda yaşları 12 ile 17 arasında değişen yedi çocuk yaralandı. Çocukların durumunun stabil olduğu açıklandı.

ABD'de silahlı saldırı: 7 çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Indianapolis kentinde yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tanya Terry, bölgede devriye ezen polis ekiplerinin dün gece yerel saatle 23.30 sıralarında Circle Centre Mall isimli AVM'nin yakınlarında silah sesleri duyduğunu belirtti.

Olay yerinde 'büyük bir grup gencin' olduğunu gören polis memurlarının altı çocuğun ateşli silahla yaralandığını tespit ettiği bilgisini paylaşan Terry, yaptığı basın açıklamasında, yaralı çocukların hastaneye kaldırıldığını kaydetti. 

Tüm yaralıların durumunun stabil olduğu ifade edilirken, ateşli silahla yaralanan yedinci bir çocuğun da ayrıca hastaneye başvurduğu, onun da durumunun stabil olduğu belirtildi.

Terry, bugün yerel saatle sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, "Bir kez daha genç insanların bir anlaşmazlığı ateşli silahlarla çözdüğü bir durumla karşı karşıyayız; bu, durmalı. Anlaşmazlıklar birinin silahını çıkarıp bu şekilde çözüm bulmaya çalışmasıyla sonuçlanmamalı. Bunun sonuçları asla sona ermez" ifadelerini kullandı.

Terry'nin paylaştığı bilgilere göre, olayda birden fazla silahın kullanıldığına inanılıyor. Olayla ilgili henüz hiç kimse gözaltına alınmazken, polis de henüz şüphelileri tespit edebilmiş değil.

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