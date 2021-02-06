Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 08:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Meksika’da son 24 saatte bin 368 kişi koronavirüsten öldü
Meksika’da son 24 saatte bin 368 kişi öldü, 13 bin 51 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 912 bin 871’e ulaştı.
Meksika’da bin 368 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 164 bin 290’a ulaştığı açıklandı.
Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.
Etiketler: Meksika Koronavirüs
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