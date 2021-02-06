Meksika’da bin 368 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 164 bin 290’a ulaştığı açıklandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

