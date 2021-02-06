AstraZeneca’dan yapılan açıklamaya göre, firma, ürettiği COVID-19 aşısının kullanım onayı için Japonya Sağlık Bakanlığına başvurdu.

Başvuruya göre Japonya’da Ağustos 2020’de başlanan klinik test sonuçları mart sonuna doğru Bakanlığa teslim edilecek. Bakanlık, ülke dışı ve içinde dataları karşılaştırarak aşının etkisi ve güvenilirliğine karar verecek.

Düzenlediği basın toplantısında konuya değinen Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, "İbraz edilen datalar ile son bilimsel veriler baz alınarak aşının etkisi ve güvenilirliği dikkatlice doğrulandıktan sonra karar verilecek" dedi.

Japonya, AstraZeneca’dan 60 milyon kişiye ikişer kez vurulacak şekilde 120 milyon doz aşı sipariş etmişti.

