Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 07:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da silahlı saldırı: Aynı aileden 8 kişi öldürüldü
[Temsili fotoğraf: AA]
Meksika'nın Tultepec eyaletinde silahlı saldırı sonucu aynı aileden 8 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı La Canada Mahallesi'ndeki bir evde silahlı saldırı ihbarı alındı.
İhbar üzerine eve giren polis, 4'ü kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenini buldu.
Olayın faillerinin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Cinayetlerin çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Etiketler: Meksika
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