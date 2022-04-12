Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 06:34Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Şili'de kuraklık alarmı: Başkent için su koruma planı açıklandı
[Fotoğraf: Reuters]
Şili'nin başkenti Santiago'da, 13'üncü yılına giren kuraklık durumu nedeniyle 4 kademeli uyarı sisteminin devreye sokulması kararlaştırıldı.
Santiago Valisi Claudio Orrego, 6 milyonluk şehrin kuraklık problemiyle ilgili açıklama yaptı.
"Bir şehir susuz yaşayamaz" diyen Orrego, Santiago'nun 491 yıllık tarihindeki eşi görülmemiş bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.
[Kuraklık sebebiyle kuruyan Rungue su kaynağı. Şili. | Fotoğraf: Reuters]
4 kademeli uyarı sistemi
Şehirde, "yeşil"den "kırmızı"ya 4 ayrı kademeyle uygulanacak plan, kamusal bilgilendirmelerle başlayıp su basıncının düşürülmesine ve yaklaşık 1,7 milyon kişi için 24 saate kadar su kesintilerinin uygulanmasına kadar uzanıyor.
Uyarı sistemi, başkenti besleyen Maipo ve Mapocho nehirlerindeki su miktarına entegre halde çalışacak.
Vali Orrego, "Vatandaşların iklim değişikliğinin kalıcı olduğunu anlaması önemli." ifadesini kullandı.
Etiketler: Kuraklık
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