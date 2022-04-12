Yerel basında çıkan haberlere göre, Burkina Faso sınırında yer alan Pendjari Ulusal Parkı'ndaki askerlerin kullandığı araç ve motosikletlerin geçişi sırasında yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda 5 asker yaşamını yitirirken, saldırıyı üstlenen olmadı.

Benin, Nijer ve Burkina Faso'nun ortak sınırında yer alan ve 3 ülke tarafından yönetilen W Milli Parkı'nın Benin tarafına 8 Şubat'ta silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda 5'i korucu, 1'i asker olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Ocakta da Pendjari Milli Parkı'nın da yer aldığı Atakora ilçesine düzenlenen saldırıda 2 asker yaşamını yitirmişti.

Terör tehdidi 2016'dan beri devam ediyor

Sahel'de terörist grupların hedefi olan Burkina Faso ve Nijer ile komşu Benin ve Burkina Faso'ya komşu Togo'nun 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist grupların, Gine Körfezi'ne kıyısı olan bu 2 ülkeye ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istedikleri belirtiliyor.