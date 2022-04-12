Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 05:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Libya açıklarında göçmen botu battı: 4 ölü
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Libya’nın batısındaki Surman kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Direktörlüğü, batan botta en az 20 kişinin olduğunu ve 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Öte yandan 2 düzensiz göçmen ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
IOM, 2022 yılının başından bu yana Orta Akdeniz’i geçmeye çalışırken en az 475 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Etiketler: Libya Düzensiz Göçmenler
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