Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Direktörlüğü, batan botta en az 20 kişinin olduğunu ve 14 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan 2 düzensiz göçmen ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

IOM, 2022 yılının başından bu yana Orta Akdeniz’i geçmeye çalışırken en az 475 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.