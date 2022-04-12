Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 05:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Etiyopya, 10 Mart 2019'da Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen ve 157 kişinin ölümüne yol açan Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden kullanmaya başladı.
Etiyopya Sivil Havacılık Otoritesi, Boeing 737 Max tipi uçakların, çeşitli kurumlarca yeniden sertifikalandırılması ve 34 hava yolu şirketinin yeniden kullanma kararı alması sonrası dün itibarıyla hizmet vermeye başladığını duyurdu.
Addis Ababa'dan 10 Mart 2019’da Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen uçakta 157 kişi hayatını kaybetmişti.
Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmesinin ardından çok sayıda ülke, uçağın kullanımını durdurmuştu.
Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.
Etiketler: Etiyopya Uçak Kazası Hava Yolu
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