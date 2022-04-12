Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Yönetici Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu, bölgedeki kuraklık ve gıda krizi ile ilgili basına açıklama yaptı.

Doğu Afrika'da 29 milyon kişinin kuraklığa bağlı gıda krizi riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Gebeyehu, "IGAD bölgesindeki kuraklıktan pişman olmamak için hemen ve hızlı hareket etmeliyiz" diye konuştu.

Gebeyehu, bölgede üç sezondur yağmur yağmadığına dikkati çekerek dördüncü sezonda da yağmur yağmama riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.