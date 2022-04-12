Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
IGAD: Doğu Afrika'daki kuraklığa karşı hemen ve hızlı hareket edilmeli
[Fotoğaf: Reuters]
Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi, Doğu Afrika'da uzun süredir etkisini sürdüren kuraklığa karşı "hemen" ve "hızlı" hareket edilmesi çağrısı yaptı.
Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Yönetici Sekreteri Dr. Workneh Gebeyehu, bölgedeki kuraklık ve gıda krizi ile ilgili basına açıklama yaptı.
Doğu Afrika'da 29 milyon kişinin kuraklığa bağlı gıda krizi riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Gebeyehu, "IGAD bölgesindeki kuraklıktan pişman olmamak için hemen ve hızlı hareket etmeliyiz" diye konuştu.
Gebeyehu, bölgede üç sezondur yağmur yağmadığına dikkati çekerek dördüncü sezonda da yağmur yağmama riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.
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