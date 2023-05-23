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Dünya
AA 23.05.2023 16:14

Meksika’da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nın duman ve kül püskürtmesinin ardından ülkede sarı alarm seviyesine geçildi.

Meksika’da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi
[Fotograf: AFP]

Açıklamada, başkent Mexico City'deki iki uluslararası havalimanından yapılan uçuşların yanardağdan yayılan kül sebebiyle 3 gündür iptal edildiği, Puebla ve Tlaxcala eyaletlerinde de eğitime ara verildiği duyuruldu.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi açıklamasında, yanardağda gözlenen değişimler dolayısıyla "3. Aşama Sarı Yanardağ Alarmı" ilan edildiğini belirtti.

Açıklamaya göre, Puebla ve Morelos eyaletlerinin sınırındaki yanardağda 21 Mayıs'tan bu yana çoğu küçük çapta toplam 573 patlama kaydedildi.

Halkın patlamalara ve kül yağmurlarına karşı uyarıldığı açıklamada, yanardağdan yayılan dumanın insan sağlığına zarar verebileceği açıklandı.

Yanardağlar için sarı alarm, orta çaplı patlamalar, çevre bölgelere kül yağmurları ve magma akıntılarının sinyalini verirken bu kapsamda, mecbur olmadıkça dışarı çıkmama ve maske kullanarak dumanı doğrudan solumaktan kaçınma uyarıları yapılıyor.

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