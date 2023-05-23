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Dünya
AA 23.05.2023 15:36

Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti.

Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zelenskiy bugün kutlanan Deniz Piyadeleri Günü dolayısıyla Donetsk bölgesinde Marinka ve Ugledar şehirleri yönündeki Ukrayna ordusuna ait ön mevzilerde görevli askerlerle bir araya geldi.

Cephedeki gelişmelerle ilgili komutanlardan bilgi alan Zelenskiy, Ukraynalı deniz piyadelerinin düşmana karşı etkili şekilde savaştıklarını dile getirdi.

Zelenskiy, "Bu nedenle bugünden itibaren deniz piyadelerinin potansiyelini önemli ölçüde artırıyoruz ve Deniz Piyade Kolordusunu oluşturuyoruz." dedi.

Volodimir Zelenskiy, ziyaretinde bazı Ukraynalı askerlere de devlet nişanı takdim etti.

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