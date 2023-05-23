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Dünya
AA 23.05.2023 16:02

İngiltere'de uluslararası öğrenciler Ocak 2024 itibarıyla ailelerini ülkeye getiremeyecek

İngiltere'de göçü azaltma politikası kapsamında uluslararası öğrencilerin Ocak 2024 itibarıyla belirli koşullar dışında bakmakla yükümlü oldukları kişileri ülkeye getiremeyeceği duyuruldu.

İngiltere'de uluslararası öğrenciler Ocak 2024 itibarıyla ailelerini ülkeye getiremeyecek
[Fotograf: Reuters]

İngiltere İçişleri Bakanlığı, öğrenci vizesi sahiplerinin ailelerine yönelik vize uygulamasındaki değişikliklere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, uluslararası öğrenciler, araştırma programı olarak tanımlanan lisansüstü eğitimlere katılmadıkları sürece bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarında İngiltere'ye getiremeyecek.

Uluslararası öğrencilerin ileriye dönük plan yapabilmelerine zaman tanımak amacıyla söz konusu değişiklik, Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek.

"Net göç üzerinde somut etkisi olmasını bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İçişleri Suella Braverman, şu ifadeleri kullandı:

"Bu paket, net göçle mücadele konusunda kararlı şekilde hareket etmek ve öğrencilerin İngiltere'ye sağlayabileceği ekonomik faydaları korumak arasında doğru bir denge kuruyor. Net göç üzerinde mümkün olan en kısa sürede etki yaratmak için bu değişiklikleri yapmanın tam zamanı. Bu paketin net göç üzerinde somut bir etkisi olmasını bekliyoruz. Geçici faktörlerin hafifletilmesiyle birlikte ele alındığında, net göçün orta vadede COVID-19 salgını öncesi seviyelere düşmesini bekliyoruz."

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