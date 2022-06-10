Haber Giriş: 10 Haziran 2022 Cuma 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da otoyolda 7 kişinin cesedi bulundu
[Temsili Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Meksika'nın San Luis Potosi eyaletindeki otoyolda 7 kişinin cansız bedeni tespit edildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Aquismon kasabasındaki Valles Rioverde otoyolunda 7 kişinin cesedi bulundu.
Olay yerine gelen savcılık yetkilileri, söz konusu kişilerin işkenceyle öldürüldüğü bilgisini paylaştı.
Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda bu kişilere önce işkence edildiği, ardından infazlarının gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
Cesetlerin üzerine tehdit mesajları bırakan saldırganların, 7 kişiyi başka bir yerde öldürdükten sonra otoyola attığı değerlendiriliyor.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Meksika'da rakip çeteler arasında bu tarz hesaplaşmaların olduğu biliniyor.
Etiketler: Meksika
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