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Meksika'da koronavirüsten can kaybı 486'ya yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
6 bini aşkın vakanın görüldüğü Meksika'da, yeni tip koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 486'ya yükseldi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, basına yaptığı açıklamada, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısının 37 artarak 486'ya, vaka sayısının 450 artarak 6 bin 297'ye ulaştığını açıkladı.
Salgından yaşamını yitirenlerin çoğunu, yüksek tansiyon, obezite, diyabet ve kronik rahatsızlıklar gibi yüksek risk grubundaki hastaların oluşturduğuna işaret eden Lopez-Gatell, özellikle 60 yaş üstü kişilerin zorunlu olmadıkça evden çıkmamasını istedi.
Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 2 bin 451'e çıktı. Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: meksika koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 20:32
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