Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, basına yaptığı açıklamada, COVID-19 nedeniyle son 24 saatte ölenlerin sayısının 37 artarak 486'ya, vaka sayısının 450 artarak 6 bin 297'ye ulaştığını açıkladı.

Salgından yaşamını yitirenlerin çoğunu, yüksek tansiyon, obezite, diyabet ve kronik rahatsızlıklar gibi yüksek risk grubundaki hastaların oluşturduğuna işaret eden Lopez-Gatell, özellikle 60 yaş üstü kişilerin zorunlu olmadıkça evden çıkmamasını istedi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 2 bin 451'e çıktı. Meksika'da ilk COVID-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.