ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada yalan söyleme ve vergi kaçırma gibi suçlardan 3 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski avukatı Michael Cohen’in yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hapishaneden çıkarılacağı açıklandı.

Konuyla yakından ilişkili bir kişi tarafından Associated Press’e yapılan açıklamada, Cohen’in kaldığı cezaevinde görülen salgın nedeniyle 14 günlük karantinadan sonra cezasının geri kalanını evinde tamamlayacağı belirtildi.

Hapishanede koronavirüs tespit edildi

Cohen’in şu an kaldığı Otisville'deki federal hapishanede 14 mahkumun ve 7 görevlinin virüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanyasında finansman kurallarını ihlal etmek, vergi kaçırmak ve Moskova'daki emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekten suçlu bulunmuştu.

Geçen yıl mayısta cezaevine giren Cohen’in Kasım 2021’de salıverilmesi planlanıyordu.

Binden fazla mahkum ev hapsine çıktı

Mahkum hakları savunucuları, hapishanelerdeki yoğunluktan dolayı COVID-19 salgını tehlikesine dikkat çekerek, Adalet Bakanlığına risk altındaki mahkumların serbest bırakılması için marttan beri baskı yapıyordu.

Adalet Bakanı William Barr, nisan başında hapishane idaresine salgın riski altındaki mahkumların ev hapsine çıkarılmasının artırılması talimatını vermişti.

Hapishanelerde şimdiye kadar binden fazla mahkum ev hapsine çıkarıldı.

ABD genelinde 473 mahkum ve 279 görevlinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 18 mahkum da hayatını kaybetti.