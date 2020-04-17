Rusya Devlet Başkanı Putin, yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkedeki COVID-19 durumunu ele aldı.

COVID-19'la mücadele kapsamında sağlık merkezlerinin inşa edildiğini anlatan Putin, "Moskova’da 500 yataklı ve Nijniy Novogorod kentinde Savunma Bakanlığına ait 60 yataklı hastanenin açılışı yapıldı. Bu merkezler, birkaç haftada sıfırdan inşa edildi" dedi.

Putin, toplam 16 hastanenin Savunma Bakanlığınca inşa edileceği bilgisini paylaştı.

Virüsün yayılmasıyla ilgili yüksek risklerin bulunduğuna dikkat çeken Putin, "Zirve noktasına henüz ulaşılmadı. Vakaların sayıları, sadece Moskova’da değil ülkenin diğer bölgelerinde de artıyor" dedi.

"Herkes hazırlıklı olmalı"

Başkent Moskova'nın ilk önce COVID-19'un baskısına uğradığını belirten Putin, "Sadece büyük şehirlerin değil tüm ülkenin, her bölgenin insan hayatı için mücadele vermeye yüzde 100 hazırlıklı olması gerekiyor" diye konuştu.

Putin, tüm hastanelerin gerekli uzman sayısı ve malzemeyle donatılması gerektiğini anlattı.

32 bin vaka bulunuyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Müdürü Anna Popova, COVID-19 tespit edilenlerin yüzde 80’nin 60 yaş altı, yüzde 15'nin 60 yaş üstü ve yüzde 5'inin de çocuk olduğunu açıkladı.

Popova, COVID-19 hastalarının yüzde 45'inde hastalık belirtilerinin bulunmadığını vurguladı.

COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 273 kişinin hayatını kaybettiği Rusya’da, 32 bin 8 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.