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Meksika'da ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Ramirez, ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Ramirez, enfekte şüphesi bulunan bir hastaya yapılan ikinci Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Söz konusu kişi, Latin Amerika'daki 2'nci Covid-19 vakası olarak kayıtlara geçti.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs sebebiyle şimdiye kadar 2 bin 867 kişi hayatını kaybetti.
Toplam vaka sayısı ise 83 bini aşmış durumda.
Etiketler: coronavirüs koronavirüs covid-19 kovid-19 meksikaSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:36
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