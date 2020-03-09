Barışçıl gösteri havasında başlayan eylem sırasında bazı maskeli grupların, Meksika Ulusal Sarayı'nın kapısı dahil birçok yere molotofkokteyli atması üzerine polis göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı.

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Polisin müdahalesinde 60'tan fazla kişi yaralanırken, 13 kişi hastaneye kaldırıldı, 7 kişi gözaltına alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

Bugün de milyonlarca kadın, kadına şiddet konusunda daha fazla şey yapılması talebiyle "Kadınlar Olmadan Bir Gün" eylemiyle okula ve iş yerlerine gitmeme kararı aldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Meksika'da her gün yaklaşık 10 kadın öldürülüyor. Kadına yönelik şiddetin gitgide kötüleştiği ülkede, hükümet sorunun çözümünde etkisiz kalmakla suçlanıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, şubat ayında medyanın kadına yönelik şiddet sorununu "manipüle" ettiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Obrador, daha sonra hükümetinin bu meseleye özenle yaklaştığını açıklamıştı.